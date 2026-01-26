Randonnée Sancerroise

Sancerre Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 07:00:00

fin : 2026-03-29 10:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Découvrez la beauté de la nature au départ de Chavignol avec la Randonnée Sancerroise !

Quatre parcours pittoresques vous attendent !

N’oubliez pas votre gourde pour rester hydraté !

Ne manquez pas cette journée inoubliable en plein air ! 5 .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire ape.sancerre@gmail.com

English :

Discover the beauty of nature between Amigny and Sancerre with the Randonnée Sancerroise!

Four picturesque routes await you: 23 km (6?), 15 km (5?), 9 km (4?) and 4 km (3?).

And after the effort, the comfort: a friendly barbecue awaits you at the finish.

