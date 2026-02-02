Randonnée Santé

Salle des fêtes Cuzorn Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée santé de 4,6km et de 49m de dénivelé.

Covoiturage possible à 13h40 au Florimont.

Salle des fêtes Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 12 50 06

English : Randonnée Santé

The Chemins de Thézac association is organizing a health hike of 4.6km and 49m ascent.

Carpooling possible at 1.40pm at Florimont.

L’événement Randonnée Santé Cuzorn a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot