Randonnée Santé Cuzorn
Randonnée Santé Cuzorn lundi 23 février 2026.
Randonnée Santé
Salle des fêtes Cuzorn Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée santé de 4,6km et de 49m de dénivelé.
Covoiturage possible à 13h40 au Florimont.
Salle des fêtes Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 12 50 06
English : Randonnée Santé
The Chemins de Thézac association is organizing a health hike of 4.6km and 49m ascent.
Carpooling possible at 1.40pm at Florimont.
L’événement Randonnée Santé Cuzorn a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot