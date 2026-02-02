Randonnée Santé Thézac
Randonnée Santé Thézac lundi 9 février 2026.
Randonnée Santé
Centre-ville Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée santé de 4,4km et de 72m de dénivelé.
Covoiturage possible à 13h45 au Netto.
Centre-ville Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 73 81
English : Randonnée Santé
The Chemins de Thézac association is organizing a healthy 4.4km hike with a 72m ascent.
Car pooling possible at 1:45pm at Netto.
L’événement Randonnée Santé Thézac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot