Randonnée Santé

Centre-ville Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée santé de 4,4km et de 72m de dénivelé.

Covoiturage possible à 13h45 au Netto.

Centre-ville Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 73 81

English : Randonnée Santé

The Chemins de Thézac association is organizing a healthy 4.4km hike with a 72m ascent.

Car pooling possible at 1:45pm at Netto.

L’événement Randonnée Santé Thézac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot