Randonnée Santé Thézac

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée santé de 5km et de 97m de dénivelé.
Covoiturage possible à 13h45 au Netto.
Centre-ville Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 19 38 59
English : Randonnée Santé
The Chemins de Thézac association is organizing a 5km health hike with a 97m ascent.
Car pooling possible at 1:45pm at Netto.
