Randonnée Stade Sauviat-sur-Vige

Informations pratiques

Sauviat-sur-Vige

Randonnée

Stade Rue du Stade Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez participer à une randonnée de 8 ou 12 kms organisée par l’association Sauviat Gym avec un pot convivial offert à l’arrivée .

Stade Rue du Stade Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 77 80 89

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Noblat