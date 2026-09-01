UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sauviat-sur-Vige

Randonnée Stade Sauviat-sur-Vige

dimanche 20 septembre 2026 · Stade · Sauviat-sur-Vige

Randonnée Stade Sauviat-sur-Vige

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Stade
Adresse
Rue du Stade
Ville
87400 Sauviat-sur-Vige
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Sauviat-sur-Vige

Randonnée

Stade Rue du Stade Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Venez participer à une randonnée de 8 ou 12 kms organisée par l’association Sauviat Gym avec un pot convivial offert à l’arrivée   .

Stade Rue du Stade Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 77 80 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée

L’événement Randonnée Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Noblat

À voir aussi à Sauviat-sur-Vige (Haute-Vienne)