AGENDA · Sauviat-sur-Vige
Randonnée Stade Sauviat-sur-Vige
dimanche 20 septembre 2026 · Stade · Sauviat-sur-Vige
Informations pratiques
Sauviat-sur-Vige
Randonnée
Stade Rue du Stade Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez participer à une randonnée de 8 ou 12 kms organisée par l’association Sauviat Gym avec un pot convivial offert à l’arrivée .
Stade Rue du Stade Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 77 80 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée
L’événement Randonnée Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Noblat
À voir aussi à Sauviat-sur-Vige (Haute-Vienne)
- Exposition : Sauviat d’hier et d’aujourd’hui, Mairie de Sauviat-sur-Vige, Sauviat-sur-Vige 18 septembre 2026
- Vide-greniers de Gabbr’Ô Forêt d’Epagne Sauviat-sur-Vige 20 septembre 2026
- LOTO Sauviat-sur-Vige 27 septembre 2026
- Sortie champignons à la forêt d’Epagne Moulin du Monteil Sauviat-sur-Vige 10 octobre 2026