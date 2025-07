Randonnée semi-nocturne, 6 kms. Suivie d’un feu de la Saint-Jean Appeville

Randonnée semi-nocturne, 6 kms. Suivie d’un feu de la Saint-Jean Appeville samedi 5 juillet 2025.

Mairie Appeville Manche

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Expérience unique qui combine la beauté du crépuscule et l’ambiance mystérieuse de la nuit naissante.

Mairie Appeville 50500 Manche Normandie +33 6 27 58 65 90

English : Randonnée semi-nocturne, 6 kms. Suivie d’un feu de la Saint-Jean

A unique experience that combines the beauty of twilight with the mysterious atmosphere of the dawning night.

German :

Einzigartiges Erlebnis, das die Schönheit der Abenddämmerung mit der geheimnisvollen Stimmung der beginnenden Nacht verbindet.

Italiano :

Un’esperienza unica che combina la bellezza del crepuscolo con l’atmosfera misteriosa della notte nascente.

Espanol :

Una experiencia única que combina la belleza del crepúsculo con la atmósfera misteriosa del amanecer.

