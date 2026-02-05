Randonnée semi-nocturne à Clefs Salle des fêtes Baugé-en-Anjou
Salle des fêtes Clefs Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 14 EUR
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Randonnée semi nocturne avec repas
2 parcours de 7 et 14 kms .
Salle des fêtes Clefs Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 32 78 63
English :
Half-night walk in Clefs
