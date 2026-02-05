Randonnée semi-nocturne à Clefs Salle des fêtes Baugé-en-Anjou

Randonnée semi-nocturne à Clefs

Salle des fêtes Clefs Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 14 EUR

Date : 2026-04-11

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Randonnée semi-nocturne à Clefs

Randonnée semi nocturne avec repas

2 parcours de 7 et 14 kms .

Salle des fêtes Clefs Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 32 78 63

English :

Half-night walk in Clefs

L’événement Randonnée semi-nocturne à Clefs Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert