Randonnée semi nocturne à Touchay Touchay

Début : Samedi 2025-09-27 18:00:00
Sous l’oeil des birettes
Pour cette randonnée semi nocturne un parcours de 5km vous est proposé. Inscriptions à partir de 17h45 et départ à 18h. Pot de l’amitié à l’arrivée. La participation est de 4€ et un panier garni est à gagner par tirage au sort. 4 .
Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 70 19 58
English :
Under the eye of the beetles
German :
Unter dem Auge der Birette
Italiano :
Sotto l’occhio degli scarafaggi
Espanol :
Bajo el ojo de los escarabajos
