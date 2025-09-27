Randonnée semi nocturne à Touchay Touchay

Randonnée semi nocturne à Touchay

Touchay Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27

2025-09-27

Sous l’oeil des birettes
Pour cette randonnée semi nocturne un parcours de 5km vous est proposé. Inscriptions à partir de 17h45 et départ à 18h. Pot de l’amitié à l’arrivée. La participation est de 4€ et un panier garni est à gagner par tirage au sort. 4  .

Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 70 19 58 

English :

Under the eye of the beetles

German :

Unter dem Auge der Birette

Italiano :

Sotto l’occhio degli scarafaggi

Espanol :

Bajo el ojo de los escarabajos

