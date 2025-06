Randonnée semi-nocturne avec repas Saint-Pardoux-la-Rivière 27 juin 2025 19:00

Dordogne

Randonnée semi-nocturne avec repas Place Henri Brives Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Départ de la randonnée pédestre à 19h pour une boucle de 6 à 8 kms. Pensez à apporter vos assiettes, vos couverts et votre verre. Sur réservation.

Place Henri Brives

Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 19 57 02

English : Randonnée semi-nocturne avec repas

Hiking starts at 7pm for a 6-8 km loop. Bring your own plates, cutlery and glasses. Reservations required.

German : Randonnée semi-nocturne avec repas

Start der Wanderung um 19 Uhr für eine 6 bis 8 km lange Schleife. Denken Sie daran, Ihre Teller, Ihr Besteck und Ihr Glas mitzubringen. Auf Vorbestellung.

Italiano :

La passeggiata inizia alle 19:00 per un percorso ad anello di 6-8 km. Non dimenticate di portare piatti, posate e bicchieri. È necessaria la prenotazione.

Espanol : Randonnée semi-nocturne avec repas

La caminata comienza a las 19.00 horas para un bucle de 6 a 8 km. No olvide traer platos, cubiertos y vasos. Es necesario reservar.

