Randonnée semi-nocturne Boussac

Randonnée semi-nocturne Boussac vendredi 8 août 2025.

Randonnée semi-nocturne

Boussac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Soupe au fromage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Venez randonner à la tombée de la nuit !

Deux randonnées sont au programme :

Dès 19h30 2h30/3h de marche

Dès 20h30 1h/1h30 de marche.

Rendez-vous au four à pain, n’oubliez pas la lampe frontale.

Pensez à réserver !

Après la randonnée une soupe au fromage vous sera proposée. 10 .

Boussac 12160 Aveyron Occitanie +33 6 16 95 04 02

English :

Come and hike at dusk!

German :

Kommen Sie zum Wandern bei Einbruch der Dunkelheit!

Italiano :

Venite a godervi una passeggiata al tramonto!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de un paseo al atardecer!

L’événement Randonnée semi-nocturne Boussac a été mis à jour le 2025-08-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)