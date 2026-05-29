RANDONNEE SEMI NOCTURNE et APERITIF DINATOIRE AU BELVEDERE DES CAILLETTES Combreux samedi 25 juillet 2026.

Combreux

RANDONNEE SEMI NOCTURNE et APERITIF DINATOIRE AU BELVEDERE DES CAILLETTES

Route de la Vallée Combreux Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Vivez une expérience unique entre nature, convivialité et gastronomie lors de notre randonnée semi-nocturne au cœur de la forêt d’Orléans

Vivez une expérience unique entre nature, convivialité et gastronomie lors de notre randonnée semi-nocturne au cœur de la forêt d’Orléans.

Au fil d’un parcours accessible d’environ 10 km, laissez-vous porter par l’ambiance douce de la fin de journée. Entre sentiers naturels et lumière dorée du soir, cette randonnée vous invite à profiter pleinement de l’instant.

A mi-parcours, place à la gourmandise avec un apéritif dînatoire préparé par le chef KEVIN MATHIEU.

Produits de qualité, saveurs raffinées et esprit convivial seront au rendez-vous pour prolonger cette soirée dans une atmosphère chaleureuse et authentique.

Au programme

• Randonnée A/R guidée et commentée de 10 km

• Apéritif dînatoire élaboré par le chef KEVIN MATHIEU

• Ambiance conviviale et immersive en pleine nature .

Route de la Vallée Combreux 45530 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com

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English :

Enjoy a unique experience combining nature, conviviality and gastronomy on our semi-nightly hike in the heart of the Orléans forest

L’événement RANDONNEE SEMI NOCTURNE et APERITIF DINATOIRE AU BELVEDERE DES CAILLETTES Combreux a été mis à jour le 2026-05-29 par ADRT45