Informations pratiques

La Bachellerie

Randonnée semi nocturne gourmande

Place du 30 Mars 1944 La Bachellerie Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Randonnée semi nocturne gourmande sur réservation avant le 24 septembre RDV 17h départ 17h30; Apéritif, soupe, plat, fromage, dessert.

Pensez à votre lampe torche et vos couverts .

Place du 30 Mars 1944 La Bachellerie 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 64 42 23

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English : Randonnée semi nocturne gourmande

L’événement Randonnée semi nocturne gourmande La Bachellerie a été mis à jour le 2026-09-03 par Vézère Périgord Noir