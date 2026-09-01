Randonnée semi nocturne gourmande La Bachellerie
samedi 26 septembre 2026 · La Bachellerie
Informations pratiques
La Bachellerie
Randonnée semi nocturne gourmande
Place du 30 Mars 1944 La Bachellerie Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Randonnée semi nocturne gourmande sur réservation avant le 24 septembre RDV 17h départ 17h30; Apéritif, soupe, plat, fromage, dessert.
Pensez à votre lampe torche et vos couverts .
Place du 30 Mars 1944 La Bachellerie 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 64 42 23
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English : Randonnée semi nocturne gourmande
L’événement Randonnée semi nocturne gourmande La Bachellerie a été mis à jour le 2026-09-03 par Vézère Périgord Noir