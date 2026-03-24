Randonnée semi nocturne

5 Rue du Petit Paris Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 17:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le Comité d’Animation de la Grande Bruère organise une randonnée semi-nocturne de 9 ou 12 km.

Le Comité d’Animation de la Grande Bruère organise une randonnée semi-nocturne de 9 ou 12 km. 4 .

5 Rue du Petit Paris Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire grandebruere@gmail.com

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English :

The Comité d’Animation de la Grande Bruère is organizing a 9 or 12 km semi-nocturnal hike.

L’événement Randonnée semi nocturne Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-24 par ADT 37