Randonnée semi nocturne Joué-lès-Tours
Randonnée semi nocturne Joué-lès-Tours vendredi 24 avril 2026.
Randonnée semi nocturne
5 Rue du Petit Paris Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 17:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le Comité d’Animation de la Grande Bruère organise une randonnée semi-nocturne de 9 ou 12 km.
Le Comité d’Animation de la Grande Bruère organise une randonnée semi-nocturne de 9 ou 12 km. 4 .
5 Rue du Petit Paris Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire grandebruere@gmail.com
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English :
The Comité d’Animation de la Grande Bruère is organizing a 9 or 12 km semi-nocturnal hike.
L’événement Randonnée semi nocturne Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-24 par ADT 37
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