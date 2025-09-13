Randonnée semi-nocturne La Champenoise
Randonnée semi-nocturne La Champenoise samedi 13 septembre 2025.
Randonnée semi-nocturne
22 Rue de la Mairie La Champenoise Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 18:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Samedi 13 septembre 2025 à La Champenoise
Randonnée semi-nocturne et sa traditionnelle fromagée.
Organisée par Association Familles Rurales La Champenoise un parcours de randonnée de 8 km.
Inscriptions/départs pour la randonnée de 18:30 à 19:30. 12 .
22 Rue de la Mairie La Champenoise 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 75 61 10
English :
Saturday, September 13, 2025 at La Champenoise
Semi-nocturnal hike with traditional cheese-making.
German :
Samstag, 13. September 2025 in La Champenoise
Halbnächtliche Wanderung mit traditioneller Käserei.
Italiano :
Sabato 13 settembre 2025 a La Champenoise
Escursione seminotturna con produzione di formaggio tradizionale.
Espanol :
Sábado 13 de septiembre de 2025 en La Champenoise
Caminata semi-noche con elaboración tradicional de quesos.
L’événement Randonnée semi-nocturne La Champenoise a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Champs d’Amour