Randonnée semi-nocturne La Champenoise

22 Rue de la Mairie La Champenoise Indre

Samedi 13 septembre 2025 à La Champenoise

Randonnée semi-nocturne et sa traditionnelle fromagée.

Organisée par Association Familles Rurales La Champenoise un parcours de randonnée de 8 km.

Inscriptions/départs pour la randonnée de 18:30 à 19:30. 12 .

22 Rue de la Mairie La Champenoise 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 75 61 10

English :

Saturday, September 13, 2025 at La Champenoise

Semi-nocturnal hike with traditional cheese-making.

German :

Samstag, 13. September 2025 in La Champenoise

Halbnächtliche Wanderung mit traditioneller Käserei.

Italiano :

Sabato 13 settembre 2025 a La Champenoise

Escursione seminotturna con produzione di formaggio tradizionale.

Espanol :

Sábado 13 de septiembre de 2025 en La Champenoise

Caminata semi-noche con elaboración tradicional de quesos.

