Randonnée semi-nocturne Meunet-Planches
samedi 19 septembre 2026 · Meunet-Planches
Informations pratiques
Meunet-Planches
Randonnée semi-nocturne
Meunet-Planches Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Randonnée semi-nocturne « Brâme du Cerf » à Meunet-Planches (lieu-dit « Le Grand Villechaud »), organisée par le Comité des Fêtes.
Parcours de 8 km fléché. Inscription à partir de 18h, départ groupé à 18h30.
Apéritif et boudin chaud à l’arrivée.
Renseignements : 06 78 45 80 39 / 06 70 76 30 77 2 .
Meunet-Planches 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 45 80 39
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English :
« Brume du Cerf » semi-nighttime hike in Meunet-Planches (a place called « Le Grand Villechaud »), organized by the Festival Committee.
L’événement Randonnée semi-nocturne Meunet-Planches a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Champs d’Amour