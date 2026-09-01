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AGENDA · Meunet-Planches

Randonnée semi-nocturne Meunet-Planches

samedi 19 septembre 2026 · Meunet-Planches

Randonnée semi-nocturne Meunet-Planches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
36100 Meunet-Planches
Département
Indre
Tarif
2 2 2 Tarif enfant

Meunet-Planches

Randonnée semi-nocturne

Meunet-Planches Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Randonnée semi-nocturne « Brâme du Cerf » à Meunet-Planches (lieu-dit « Le Grand Villechaud »), organisée par le Comité des Fêtes.
Parcours de 8 km fléché. Inscription à partir de 18h, départ groupé à 18h30.
Apéritif et boudin chaud à l’arrivée.
Renseignements : 06 78 45 80 39 / 06 70 76 30 77  2  .

Meunet-Planches 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 45 80 39 

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English :

« Brume du Cerf » semi-nighttime hike in Meunet-Planches (a place called « Le Grand Villechaud »), organized by the Festival Committee.

L’événement Randonnée semi-nocturne Meunet-Planches a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Champs d’Amour