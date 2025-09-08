Randonnée semi-nocturne Orsennes
Randonnée semi-nocturne Orsennes samedi 4 juillet 2026.
Randonnée semi-nocturne
Route de St Plantaire Orsennes Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Randonnée semi nocturne pour tout public.
Randonnée pédestre. Inscription dès 19h30. Parcours de 7/8km ou 10/11km. Plateau repas à l’arrivée. Inscription conseillée. .
Route de St Plantaire Orsennes 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 43 58 51 lesamisdelamarche36@gmail.com
English :
Semi-night hike for all ages.
German :
Halbnächtliche Wanderung für alle Altersgruppen.
Italiano :
Passeggiata seminotturna per tutte le età.
Espanol :
Paseo seminocturno para todas las edades.
L’événement Randonnée semi-nocturne Orsennes a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand