Randonnée semi-nocturne Orsennes samedi 4 juillet 2026.

Randonnée semi-nocturne

Route de St Plantaire Orsennes Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Randonnée semi nocturne pour tout public.

Randonnée pédestre. Inscription dès 19h30. Parcours de 7/8km ou 10/11km. Plateau repas à l’arrivée. Inscription conseillée. .

Route de St Plantaire Orsennes 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 43 58 51 lesamisdelamarche36@gmail.com

English :

Semi-night hike for all ages.

German :

Halbnächtliche Wanderung für alle Altersgruppen.

Italiano :

Passeggiata seminotturna per tutte le età.

Espanol :

Paseo seminocturno para todas las edades.

L’événement Randonnée semi-nocturne Orsennes a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand