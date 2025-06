Randonnée semi-nocturne Prissac 28 juin 2025 18:00

Indre

Randonnée semi-nocturne Prissac

Samedi 2025-06-28 18:00:00

2 parcours en choix et possibilité de repas pour finir la soirée.

Parcours de 6 ou 12km. possibilité de poursuivre la soirée avec un repas froid (uniquement sur réservation). 10 .

Route de St-Benoît

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 45 75 75 13 3rosesdebrenne@gmail.com

English :

2 courses to choose from, plus a meal to round off the evening.

German :

2 Strecken zur Auswahl und Möglichkeit zum Essen, um den Abend ausklingen zu lassen.

Italiano :

una scelta di 2 percorsi e l’opzione di un pasto per concludere la serata.

Espanol :

2 rutas a elegir y la posibilidad de una comida para completar la velada.

