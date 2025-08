Randonnée semi nocturne Salle des fêtes les Orchidées Tannois

Randonnée semi nocturne Salle des fêtes les Orchidées Tannois samedi 6 septembre 2025.

Randonnée semi nocturne

Salle des fêtes les Orchidées Chemin sous le Moutiers Tannois Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Randonnée semi-nocturne avec 2 parcours 4 km (départ 19h) / 9 km (départ 18h).

Prévoyez bâtons, lampes et vêtements de pluie si besoin.

Repas possible apéritif offert / soupe à l’oignon / fromage / salade de fruits, brioche / café offert.

Réservation accompagnée du règlement avant le 3 septembre chez Mme Clément Martine 10 grande rue 55000 TANNOIS.Tout public

Salle des fêtes les Orchidées Chemin sous le Moutiers Tannois 55000 Meuse Grand Est +33 6 83 70 93 29

English :

Semi-nocturnal walk with 2 routes: 4 km (start at 7pm) / 9 km (start at 6pm).

Bring poles, lights and rain gear if necessary.

Meals available: aperitif / onion soup / cheese / fruit salad, brioche / coffee.

Reservations and payment by September 3 to Mme Clément Martine 10 grande rue 55000 TANNOIS.

German :

Halbnächtliche Wanderung mit 2 Strecken: 4 km (Start 19 Uhr) / 9 km (Start 18 Uhr).

Bringen Sie Stöcke, Lampen und ggf. Regenkleidung mit.

Mögliche Mahlzeiten: Aperitif angeboten / Zwiebelsuppe / Käse / Obstsalat, Brioche / Kaffee angeboten.

Reservierung und Bezahlung vor dem 3. September bei Frau Clément Martine 10 grande rue 55000 TANNOIS.

Italiano :

Camminata seminotturna con 2 percorsi: 4 km (partenza alle 19:00) / 9 km (partenza alle 18:00).

Portare bastoncini, torce e abbigliamento da pioggia se necessario.

Pasti disponibili: aperitivo offerto / zuppa di cipolle / formaggio / macedonia, brioche / caffè offerti.

Le prenotazioni e il pagamento devono essere effettuati entro il 3 settembre a Mme Clément Martine 10 grande rue 55000 TANNOIS.

Espanol :

Paseo seminocturno con 2 recorridos: 4 km (salida a las 19 h) / 9 km (salida a las 18 h).

Llevar bastones, linternas y ropa de lluvia si es necesario.

Comida disponible: aperitivo ofrecido / sopa de cebolla / queso / ensalada de frutas, brioche / café ofrecido.

Reserva y pago antes del 3 de septiembre a Mme Clément Martine 10 grande rue 55000 TANNOIS.

