Randonnée semi-nocturne Salle des fêtes les Orchidées Tannois

samedi 5 septembre 2026 · Salle des fêtes les Orchidées · Tannois

Informations pratiques

Tannois

Randonnée semi-nocturne

Salle des fêtes les Orchidées Chemin sous le Moutiers Tannois Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Randonnée semi-nocturne avec 2 parcours 4 km (départ 19h) / 10 km (départ 17h).

Rassemblement 15 minutes avant le départ.

Prévoyez bâtons, lampes et vêtements de pluie si besoin.

Repas possible

– Premier menu 10 € apéritif offert, soupe à l’oignon, salade de fruits, brioche, café

– Deuxième menu 15 € planche de charcuterie pour 4 personnes

Réservation accompagnée du règlement avant le 27 août chez Mme Clément Martine 10 grande rue 55000 TANNOIS.Tout public

10 .

Salle des fêtes les Orchidées Chemin sous le Moutiers Tannois 55000 Meuse Grand Est +33 6 83 70 93 29

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English :

Semi-night hike with two routes: 4 km (start at 7:00 p.m.) / 10 km (start at 5:00 p.m.).

Meet 15 minutes before the start.

Bring walking poles, headlamps, and rain gear if needed.

Meal options:

– First menu, 10?: complimentary aperitif, onion soup, fruit salad, brioche, coffee

– Second menu, 15?: charcuterie platter for 4 people

Reservations must be accompanied by payment and made by August 27 to Ms. Clément Martine, 10 Grande Rue, 55000 TANNOIS.

L’événement Randonnée semi-nocturne Tannois a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE