Randonnée semi-nocturne Salle des fêtes les Orchidées Tannois
samedi 5 septembre 2026 · Salle des fêtes les Orchidées · Tannois
Informations pratiques
Tannois
Randonnée semi-nocturne
Salle des fêtes les Orchidées Chemin sous le Moutiers Tannois Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Randonnée semi-nocturne avec 2 parcours 4 km (départ 19h) / 10 km (départ 17h).
Rassemblement 15 minutes avant le départ.
Prévoyez bâtons, lampes et vêtements de pluie si besoin.
Repas possible
– Premier menu 10 € apéritif offert, soupe à l’oignon, salade de fruits, brioche, café
– Deuxième menu 15 € planche de charcuterie pour 4 personnes
Réservation accompagnée du règlement avant le 27 août chez Mme Clément Martine 10 grande rue 55000 TANNOIS.Tout public
10 .
Salle des fêtes les Orchidées Chemin sous le Moutiers Tannois 55000 Meuse Grand Est +33 6 83 70 93 29
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English :
Semi-night hike with two routes: 4 km (start at 7:00 p.m.) / 10 km (start at 5:00 p.m.).
Meet 15 minutes before the start.
Bring walking poles, headlamps, and rain gear if needed.
Meal options:
– First menu, 10?: complimentary aperitif, onion soup, fruit salad, brioche, coffee
– Second menu, 15?: charcuterie platter for 4 people
Reservations must be accompanied by payment and made by August 27 to Ms. Clément Martine, 10 Grande Rue, 55000 TANNOIS.
L’événement Randonnée semi-nocturne Tannois a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE