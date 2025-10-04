Randonnée semi-nocturne Voulon

Randonnée semi-nocturne Voulon samedi 4 octobre 2025.

Salle des Fêtes Voulon Vienne

Tarif : – –

22h00 Feu d’artifice gratuit.
9 KM.
Départ de la Salle des fêtes à 18h00.
Réservation Obligatoire.   .

Salle des Fêtes Voulon 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 46 93 24  contact.v3r@gmail.com

