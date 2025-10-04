Randonnée semi-nocturne Voulon

Randonnée semi-nocturne Voulon samedi 4 octobre 2025.

Randonnée semi-nocturne

Salle des Fêtes Voulon Vienne

22h00 Feu d’artifice gratuit.

9 KM.

Départ de la Salle des fêtes à 18h00.

Réservation Obligatoire. .

Salle des Fêtes Voulon 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 46 93 24 contact.v3r@gmail.com

