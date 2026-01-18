Randonnée séniors du lundi Ribérac

Randonnée séniors du lundi

965 Place André Pradeau Ribérac Dordogne

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

2026-02-02 2026-02-23

Rando séniors du lundi dans une commune différente chaque semaine rejoignez Fred et Sophie pour découvrir gratuitement le Périgord Ribéracois !

Les lundis 2 et 23 février randonnez à Allemans

Sur inscription au 07 89 52 58 46

965 Place André Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46

English : Randonnée séniors du lundi

Monday senior hikes in a different commune each week: join Fred and Sophie to discover the Périgord Ribéracois region for free!

Mondays, February 2 and 23, hike in Allemans

To book, call 07 89 52 58 46

