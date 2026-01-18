Randonnée séniors du lundi Ribérac
Randonnée séniors du lundi Ribérac lundi 2 février 2026.
Randonnée séniors du lundi
965 Place André Pradeau Ribérac Dordogne
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-02
2026-02-02 2026-02-23
Rando séniors du lundi dans une commune différente chaque semaine rejoignez Fred et Sophie pour découvrir gratuitement le Périgord Ribéracois !
Les lundis 2 et 23 février randonnez à Allemans
Sur inscription au 07 89 52 58 46
965 Place André Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46
English : Randonnée séniors du lundi
Monday senior hikes in a different commune each week: join Fred and Sophie to discover the Périgord Ribéracois region for free!
Mondays, February 2 and 23, hike in Allemans
To book, call 07 89 52 58 46
