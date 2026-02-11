Randonnée séniors du lundi Ribérac
Randonnée séniors du lundi Ribérac lundi 2 mars 2026.
Randonnée séniors du lundi
965 Place André Pradeau Ribérac Dordogne
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-02
Date(s) :
2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30
Rando séniors du lundi dans une commune différente chaque semaine rejoignez Fred et Sophie pour découvrir gratuitement le Périgord Ribéracois !
Le lundi 2 et 9 mars en Verteillac
Lundi 16 mars à Montagrier
Lundi 23 et 30 mars à Tocane Saint-Apre
Sur inscription au 07 89 52 58 46
965 Place André Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46
English : Randonnée séniors du lundi
Monday senior hikes in a different commune each week: join Fred and Sophie to discover the Périgord Ribéracois region for free!
Mondays March 2 and 9 in Verteillac
Monday March 16 in Montagrier
Mondays March 23 and 30 in Tocane Saint-Apre
Registration on 07 89 52 58 46
