Randonnée séniors du lundi

965 Place André Pradeau Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30

Rando séniors du lundi dans une commune différente chaque semaine rejoignez Fred et Sophie pour découvrir gratuitement le Périgord Ribéracois !

Le lundi 2 et 9 mars en Verteillac

Lundi 16 mars à Montagrier

Lundi 23 et 30 mars à Tocane Saint-Apre

Sur inscription au 07 89 52 58 46

Rando séniors du lundi dans une commune différente chaque semaine rejoignez Fred et Sophie pour découvrir gratuitement le Périgord Ribéracois !

Le lundi 2 et 9 mars en Verteillac

Lundi 16 mars à Montagrier

Lundi 23 et 30 mars à Tocane Saint-Apre

Sur inscription au 07 89 52 58 46 .

965 Place André Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée séniors du lundi

Monday senior hikes in a different commune each week: join Fred and Sophie to discover the Périgord Ribéracois region for free!

Mondays March 2 and 9 in Verteillac

Monday March 16 in Montagrier

Mondays March 23 and 30 in Tocane Saint-Apre

Registration on 07 89 52 58 46

L’événement Randonnée séniors du lundi Ribérac a été mis à jour le 2026-02-05 par Val de Dronne