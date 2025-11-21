RANDONNÉE SENTIER DES HISTOIRES Fourques
RANDONNÉE SENTIER DES HISTOIRES Fourques vendredi 21 novembre 2025.
RANDONNÉE SENTIER DES HISTOIRES
Fourques Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Randonnée “Sentier des Histoires” Vendredi 21 novembre
Rejoignez-nous pour une belle balade à la découverte des paysages locaux, suivie d’un moment convivial autour d’un pique-nique partagé avec l’EVS de Toulouges !
Au programme
Départ Park…
.
Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 13 96 62 58
English :
Sentier des Histoires? hiking trail Friday, November 21st
Join us for a lovely walk to discover the local landscape, followed by a convivial picnic with the Toulouges EVS!
Program
Departure: Park…
German :
Wanderung Sentier des Histoires (Pfad der Geschichten)? Freitag, 21. November
Begleiten Sie uns auf einer schönen Wanderung zur Entdeckung der lokalen Landschaften, gefolgt von einem gemütlichen Picknick mit der EVS von Toulouges!
Auf dem Programm stehen:
Abfahrt: Park…
Italiano :
Sentier des Histoires? passeggiata Venerdì 21 novembre
Unisciti a noi per una bella passeggiata alla scoperta della campagna locale, seguita da un picnic conviviale con lo SVE di Toulouges!
Programma:
Partenza: Parco…
Espanol :
Paseo Sentier des Histoires Viernes 21 de noviembre
Acompáñenos en un agradable paseo para descubrir la campiña local, seguido de un agradable picnic con el SVE de Toulouges
Programa:
Salida: Parque…
