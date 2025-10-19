Randonnée Solidaire à Baugé Centre René d’Anjou Baugé-en-Anjou
Randonnée Solidaire à Baugé Centre René d’Anjou Baugé-en-Anjou dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée Solidaire à Baugé
Centre René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Randonnée Solidaire à Baugé
Rando solidaire au profit des “Enfants du Désert” en Mauritanie, des Amis de Gossi au Mali, de “Solidarité Haïti” à Dame Marie en Haïti,
3 Circuits 9 km, 13 km, et 21 km
Circuit découverte de 3km (départ 10h)
Inscriptions sur place de 8h à 11h
Ravitaillement sur le parcours .
Centre René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 28 91 51 67
English :
Solidarity walk in Baugé
German :
Solidarische Wanderung in Baugé
Italiano :
Camminata di solidarietà a Baugé
Espanol :
Marcha solidaria en Baugé
L’événement Randonnée Solidaire à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou