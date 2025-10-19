Randonnée Solidaire à Baugé Centre René d’Anjou Baugé-en-Anjou

Début : 2025-10-19

Rando solidaire au profit des “Enfants du Désert” en Mauritanie, des Amis de Gossi au Mali, de “Solidarité Haïti” à Dame Marie en Haïti,

3 Circuits 9 km, 13 km, et 21 km

Circuit découverte de 3km (départ 10h)

Inscriptions sur place de 8h à 11h

Ravitaillement sur le parcours .

Centre René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 28 91 51 67

English :

Solidarity walk in Baugé

German :

Solidarische Wanderung in Baugé

Italiano :

Camminata di solidarietà a Baugé

Espanol :

Marcha solidaria en Baugé

