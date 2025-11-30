Randonnée solidaire Place des arènes Aignan
Randonnée solidaire Place des arènes Aignan dimanche 30 novembre 2025.
Randonnée solidaire
Place des arènes AIGNAN Aignan Gers
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 08:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Que tu sois cavalier, meneur ou marcheur, rejoins-nous pour une belle journée au profit du Téléthon.
Accueil café dès 8h30.
Départ des randonnée à 9h. Randos équestres et attelage 24 kms. Marches pédestres 12 kms ou 7 kms
12h, buvette et repas gourmand. Au menu potage au potimarron, saucisses de sanglier, lentilles, fromages, desserts maison, café et vin compris.
L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon.
Inscriptions avant le 27 novembre
Place des arènes AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 50 41 36 45 moracp@orange.fr
English :
Whether you’re a rider, driver or walker, join us for a great day out in aid of the Telethon.
Coffee welcome at 8.30am.
Rides start at 9am. Horse and carriage rides ? 24 kms. Walks ? 12 kms or 7 kms
12pm, refreshment bar and gourmet meal. Menu: pumpkin soup, wild boar sausage, lentils, cheese, homemade desserts, coffee and wine included.
All profits will be donated to the Telethon.
Registration before November 27
German :
Ob du nun Reiter, Fahrer oder Wanderer bist, mach mit bei einem schönen Tag zugunsten des Telethons.
Empfang mit Kaffee ab 8.30 Uhr.
Start der Wanderungen um 9 Uhr. Reit- und Gespannwanderungen ? 24 kms. Wanderungen zu Fuß ? 12 kms oder 7 kms
12 Uhr, Getränkestand und Feinschmeckermahlzeit. Auf der Speisekarte: Kürbissuppe, Wildschweinwürstchen, Linsen, Käse, hausgemachte Desserts, Kaffee und Wein inklusive.
Der gesamte Erlös wird an den Téléthon gespendet.
Anmeldung bis zum 27. November
Italiano :
Che siate piloti, autisti o camminatori, unitevi a noi per una grande giornata a favore di Telethon.
Caffè disponibile dalle 8.30.
Le corse iniziano alle 9.00. Equitazione e carrozza? 24 km. Passeggiate? 12 km o 7 km
alle 12, bar e pasto gourmet. Nel menu: zuppa di zucca, salsiccia di cinghiale, lenticchie, formaggio, dolci fatti in casa, caffè e vino inclusi.
Il ricavato sarà devoluto a Telethon.
Iscrizioni entro il 27 novembre
Espanol :
Tanto si eres piloto, conductor o caminante, únete a nosotros para pasar un día estupendo a beneficio del Teletón.
Café disponible a partir de las 8.30 de la mañana.
Los paseos comienzan a las 9 de la mañana. Paseos a caballo y en carruaje ? 24 kms. Paseos de 12 km o 7 km
a las 12 h, bar y comida gastronómica. En el menú: sopa de calabaza, salchicha de jabalí, lentejas, queso, postres caseros, café y vino incluidos.
Todo lo recaudado se donará al Teletón.
Inscripciones antes del 27 de noviembre
