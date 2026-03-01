Randonnée Solidaire du Lycée du Chesnoy

2190 Avenue d’Antibes Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 07:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Randonnée Solidaire du Lycée du Chesnoy

Parcours de 4 et 10 km, départ entre 8 h et 10 h du Lycée et inscriptions sur place à partir de 8 h. Les bénéfices permettront aux élèves de participer à un chantier bénévole de sauvegarde de la faune de la forêt amazonienne au Pérou. .

2190 Avenue d’Antibes Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

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English :

Lycée du Chesnoy solidarity walk

L’événement Randonnée Solidaire du Lycée du Chesnoy Amilly a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MONTARGIS