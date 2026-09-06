Randonnée solidaire et vide-grenier Pallain Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Randonnée solidaire et vide-grenier

Pallain CHAMBROUTET Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’association OSE organise sa randonnée solidaire et son vide-grenier annuel.

Deux parcours de randonnée au choix : 7 km ou 14 km (6 €par personne, gratuit moins de 12 ans).

Un vide-grenier ouvert à tous (2 € le mètre linéaire).

Restauration et buvette sur place.

Une journée conviviale, solidaire, au profit de l’accompagnement des victimes de violences conjugales.

Infos et réservations au 07.77.92.48.88. .

Pallain CHAMBROUTET Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 92 48 88 associationose79@gmail.com

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English : Randonnée solidaire et vide-grenier

L’événement Randonnée solidaire et vide-grenier Bressuire a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Bocage Bressuirais