Randonnée solidaire et vide-grenier Pallain Bressuire
dimanche 4 octobre 2026 · Pallain · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Randonnée solidaire et vide-grenier
Pallain CHAMBROUTET Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
L’association OSE organise sa randonnée solidaire et son vide-grenier annuel.
Deux parcours de randonnée au choix : 7 km ou 14 km (6 €par personne, gratuit moins de 12 ans).
Un vide-grenier ouvert à tous (2 € le mètre linéaire).
Restauration et buvette sur place.
Une journée conviviale, solidaire, au profit de l’accompagnement des victimes de violences conjugales.
Infos et réservations au 07.77.92.48.88. .
Pallain CHAMBROUTET Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 92 48 88 associationose79@gmail.com
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English : Randonnée solidaire et vide-grenier
L’événement Randonnée solidaire et vide-grenier Bressuire a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Bocage Bressuirais
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