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Randonnée solidaire et vide-grenier Pallain Bressuire

dimanche 4 octobre 2026 · Pallain · Bressuire

Randonnée solidaire et vide-grenier Pallain Bressuire

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Pallain
Adresse
CHAMBROUTET
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
6 6 Tarif de base - plein tarif

Bressuire

Randonnée solidaire et vide-grenier

Pallain CHAMBROUTET Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

L’association OSE organise sa randonnée solidaire et son vide-grenier annuel.
Deux parcours de randonnée au choix : 7 km ou 14 km (6 €par personne, gratuit moins de 12 ans).
Un vide-grenier ouvert à tous (2 € le mètre linéaire).
Restauration et buvette sur place.
Une journée conviviale, solidaire, au profit de l’accompagnement des victimes de violences conjugales.
Infos et réservations au 07.77.92.48.88.   .

Pallain CHAMBROUTET Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 92 48 88  associationose79@gmail.com

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English : Randonnée solidaire et vide-grenier

L’événement Randonnée solidaire et vide-grenier Bressuire a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Bocage Bressuirais

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