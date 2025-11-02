Randonnée Solidaire route de la Sauzaie Fontcouverte
Randonnée Solidaire route de la Sauzaie Fontcouverte dimanche 2 novembre 2025.
Randonnée Solidaire
route de la Sauzaie RDV Salle des Fêtes Fontcouverte Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Cette évènement, organisé par l’association Fontcouverte en marche, sera au profit de l’association ETOIL’CLOWN
route de la Sauzaie RDV Salle des Fêtes Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 86 71 30
English :
This event, organized by the Fontcouverte en marche association, will benefit the ETOIL’CLOWN association
German :
Diese Veranstaltung, die von dem Verein Fontcouverte en marche organisiert wird, kommt dem Verein ETOIL’CLOWN zugute
Italiano :
Questo evento, organizzato dall’associazione Fontcouverte en marche, sarà a favore dell’associazione ETOIL’CLOWN
Espanol :
Este acto, organizado por la asociación Fontcouverte en marche, será a beneficio de la asociación ETOIL’CLOWN
L’événement Randonnée Solidaire Fontcouverte a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge