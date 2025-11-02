Randonnée Solidaire route de la Sauzaie Fontcouverte

Randonnée Solidaire route de la Sauzaie Fontcouverte dimanche 2 novembre 2025.

Randonnée Solidaire

route de la Sauzaie RDV Salle des Fêtes Fontcouverte Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Cette évènement, organisé par l’association Fontcouverte en marche, sera au profit de l’association ETOIL’CLOWN

.

route de la Sauzaie RDV Salle des Fêtes Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 86 71 30

English :

This event, organized by the Fontcouverte en marche association, will benefit the ETOIL’CLOWN association

German :

Diese Veranstaltung, die von dem Verein Fontcouverte en marche organisiert wird, kommt dem Verein ETOIL’CLOWN zugute

Italiano :

Questo evento, organizzato dall’associazione Fontcouverte en marche, sarà a favore dell’associazione ETOIL’CLOWN

Espanol :

Este acto, organizado por la asociación Fontcouverte en marche, será a beneficio de la asociación ETOIL’CLOWN

