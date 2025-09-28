Randonnée solidaire Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy

Pommerit-Jaudy Lycée de Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-28 08:30:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Randonnée solidaire au profit de l’association « Ensemble pour Pedro », organisée par les élèves de BTS ACSE Apprentissage 2.

9km accessible aux débutants. Inscriptions sur place. Vente de crêpes et de galettes. .

