Randonnée solidaire Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy
Randonnée solidaire Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy dimanche 28 septembre 2025.
Randonnée solidaire
Pommerit-Jaudy Lycée de Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:30:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Randonnée solidaire au profit de l’association « Ensemble pour Pedro », organisée par les élèves de BTS ACSE Apprentissage 2.
9km accessible aux débutants. Inscriptions sur place. Vente de crêpes et de galettes. .
Pommerit-Jaudy Lycée de Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 04 48 36 93
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée solidaire La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose