Randonnée solidaire- Montceau et Echarnant Montceau-et-Écharnant
Randonnée solidaire- Montceau et Echarnant Montceau-et-Écharnant dimanche 5 juillet 2026.
Montceau-et-Écharnant
Randonnée solidaire- Montceau et Echarnant
Hameau d’Echarnant Montceau-et-Écharnant Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Comme chaque année l’association Euphorbe en Illabakan vous invite à une randonnée pédestre accessible à tous.
Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer des projets de solidarité auprès d’une population touarègue qui vit de façon très précaire.
Départ libre entre 8h00 et 10h de la Chapelle templière du hameau d’Echarnant.
2 parcours avec ravitaillement environ 9km (5€) et 16km (8€).
(Gratuit pour les moins de 10 ans avec parcours ludique.)
Une boisson offerte à tous les marcheurs à l’arrivée
Buvette.
Repas (sur réservation Fiche d’inscription disponible sur le site de l’association)
Apéritif entrée Plat dessert 18€
Exposition- vente d’artisanat touareg. .
Hameau d’Echarnant Montceau-et-Écharnant 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 66 38 62 euphrob2006@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée solidaire- Montceau et Echarnant
L’événement Randonnée solidaire- Montceau et Echarnant Montceau-et-Écharnant a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pouilly Bligny