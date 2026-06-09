Montceau-et-Écharnant

Randonnée solidaire- Montceau et Echarnant

Hameau d’Echarnant Montceau-et-Écharnant Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Comme chaque année l’association Euphorbe en Illabakan vous invite à une randonnée pédestre accessible à tous.

Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer des projets de solidarité auprès d’une population touarègue qui vit de façon très précaire.

Départ libre entre 8h00 et 10h de la Chapelle templière du hameau d’Echarnant.

2 parcours avec ravitaillement environ 9km (5€) et 16km (8€).

(Gratuit pour les moins de 10 ans avec parcours ludique.)

Une boisson offerte à tous les marcheurs à l’arrivée

Buvette.

Repas (sur réservation Fiche d’inscription disponible sur le site de l’association)

Apéritif entrée Plat dessert 18€

Exposition- vente d’artisanat touareg. .

Hameau d’Echarnant Montceau-et-Écharnant 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 66 38 62 euphrob2006@hotmail.fr

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English : Randonnée solidaire- Montceau et Echarnant

L’événement Randonnée solidaire- Montceau et Echarnant Montceau-et-Écharnant a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pouilly Bligny