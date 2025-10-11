Randonnée solidaire Octobre Rose Val-de-Saâne

Mairie Val-de-Saâne Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Avec un départ depuis le parvis de la mairie, deux parcours au choix de 6 ou 10 km. Dons entièrement reversés à la Ligue contre le Cancer dans le cadre d’Octobre Rose. .

Mairie Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 99 12 34

English : Randonnée solidaire Octobre Rose

