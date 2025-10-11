Randonnée solidaire Octobre Rose Val-de-Saâne
Randonnée solidaire Octobre Rose Val-de-Saâne samedi 11 octobre 2025.
Randonnée solidaire Octobre Rose
Mairie Val-de-Saâne Seine-Maritime
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Avec un départ depuis le parvis de la mairie, deux parcours au choix de 6 ou 10 km. Dons entièrement reversés à la Ligue contre le Cancer dans le cadre d’Octobre Rose. .
Mairie Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 99 12 34
