Randonnée solidaire Ploufragan

9 Rue du Plan Ploufragan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

2026-01-25

2 parcours au choix autour de la retenue du Gouet

RDV parking du siège du Crédit Agricole, 9 rue du plan à Ploufragan, Départ entre 9h et 10h. C’est parti pour 5 ou 11 km de chemin de verdure autour de la retenue du Gouet. Prévoir de bonnes chaussures de marche et adaptées à la météo du jour. Quelques côtes sur le 11 kms.

A l’arrivée, des boissons fraîches ou chaudes et des crêpes vous attendent au gymnase du Crédit Agricole. Tirage de tombola à 11h30 avec plusieurs lots à gagner pour les présents (remise en jeu à 12h des lots non réclamés, règlement complet sur place).

Tous les bénéfices de l’événement seront reversées aux associations costarmoricaines La Thomas Team et Grandir en Guerrier qui luttent contre les cancers pédiatriques. .

9 Rue du Plan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 65 51 00

