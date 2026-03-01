RANDONNÉE SOLIDAIRE POUR GABRIELLE SALLE DES FÊTES Marignac-Laspeyres
RANDONNÉE SOLIDAIRE POUR GABRIELLE SALLE DES FÊTES Marignac-Laspeyres dimanche 29 mars 2026.
RANDONNÉE SOLIDAIRE POUR GABRIELLE
SALLE DES FÊTES 2 Chemin de Paulin Marignac-Laspeyres Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Rejoignez-nous pour une randonnée familiale de 6 km, accessible à tous, suivie d’un moment convivial autour d’un goûter crêpes et gourmandises
♀️ Randonnée Solidaire pour Gabrielle
Dimanche 29 mars
Départ à 14h30
Marignac-Laspeyres
Rejoignez nous pour une randonnée familiale de 6 km, accessible à tous, suivie d’un moment convivial autour d’un goûter crêpes et gourmandises
Programme
• 14h30 départ de la randonnée en groupe
• 16h00 goûter partagé
Participation minimum 6 €
➡️ Randonnée + une gourmandise et une boisson offertes
Sur place vente de crêpes et boissons
❤️ Tous les bénéfices seront intégralement reversés à la famille de Gabrielle, 7 ans, pour les soutenir dans leur combat et les aider à profiter de chaque instant ensemble.
Inscription recommandée (non obligatoire)
https://www.helloasso.com/associations/ape-les-petits-martrais/evenements/marche-solidaire-pour-gabrielle
Vous ne pouvez pas être présents ?
Cagnotte en ligne
https://www.leetchi.com/fr/c/chaque-instant-compte-pour-gabrielle-1562811
Organisé par le Comité des fêtes de Marignac-Laspeyres et l’APE de l’école de Martres
Avec le soutien de la Mairie de Marignac-Laspeyres et de Vital Ainé.
Chaque pas compte. Merci pour votre soutien. 6 .
SALLE DES FÊTES 2 Chemin de Paulin Marignac-Laspeyres 31220 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a 6 km family hike, accessible to all, followed by a convivial moment around a pancake and sweet snack
L’événement RANDONNÉE SOLIDAIRE POUR GABRIELLE Marignac-Laspeyres a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE