RANDONNÉE SOLIDAIRE POUR GABRIELLE SALLE DES FÊTES Marignac-Laspeyres

RANDONNÉE SOLIDAIRE POUR GABRIELLE

SALLE DES FÊTES 2 Chemin de Paulin Marignac-Laspeyres Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Rejoignez-nous pour une randonnée familiale de 6 km, accessible à tous, suivie d’un moment convivial autour d’un goûter crêpes et gourmandises

‍♀️ Randonnée Solidaire pour Gabrielle

Dimanche 29 mars

Départ à 14h30

Marignac-Laspeyres

Rejoignez nous pour une randonnée familiale de 6 km, accessible à tous, suivie d’un moment convivial autour d’un goûter crêpes et gourmandises

Programme

• 14h30 départ de la randonnée en groupe

• 16h00 goûter partagé

Participation minimum 6 €

➡️ Randonnée + une gourmandise et une boisson offertes

Sur place vente de crêpes et boissons

❤️ Tous les bénéfices seront intégralement reversés à la famille de Gabrielle, 7 ans, pour les soutenir dans leur combat et les aider à profiter de chaque instant ensemble.

Inscription recommandée (non obligatoire)

https://www.helloasso.com/associations/ape-les-petits-martrais/evenements/marche-solidaire-pour-gabrielle

Vous ne pouvez pas être présents ?

Cagnotte en ligne

https://www.leetchi.com/fr/c/chaque-instant-compte-pour-gabrielle-1562811

Organisé par le Comité des fêtes de Marignac-Laspeyres et l’APE de l’école de Martres

Avec le soutien de la Mairie de Marignac-Laspeyres et de Vital Ainé.

Chaque pas compte. Merci pour votre soutien. 6 .

SALLE DES FÊTES 2 Chemin de Paulin Marignac-Laspeyres 31220 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a 6 km family hike, accessible to all, followed by a convivial moment around a pancake and sweet snack

L’événement RANDONNÉE SOLIDAIRE POUR GABRIELLE Marignac-Laspeyres a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE