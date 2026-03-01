Randonnée solidaire pour le Togo

Merdrignac Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

2 circuits de 5,5 km et 10,8 km. Départs libres de 9h à 10h30. .

Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 64 21 30 58

