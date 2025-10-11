Randonnée solidaire rue de la féria Saint-Marcel-lès-Sauzet

rue de la féria La Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-11 08:30:00
2025-10-11

A vos baskets pour concilier sport et solidarité !
rue de la féria La Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 00 93 55  fraternite.africa@gmail.com

English :

Get your sneakers on to reconcile sport and solidarity!

German :

Auf die Turnschuhe, um Sport und Solidarität in Einklang zu bringen!

Italiano :

Indossate le scarpe da ginnastica per conciliare sport e solidarietà!

Espanol :

¡Ponte las zapatillas para conciliar deporte y solidaridad!

