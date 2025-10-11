Randonnée solidaire rue de la féria Saint-Marcel-lès-Sauzet
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-11 08:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
A vos baskets pour concilier sport et solidarité !
rue de la féria La Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 00 93 55 fraternite.africa@gmail.com
English :
Get your sneakers on to reconcile sport and solidarity!
German :
Auf die Turnschuhe, um Sport und Solidarität in Einklang zu bringen!
Italiano :
Indossate le scarpe da ginnastica per conciliare sport e solidarietà!
Espanol :
¡Ponte las zapatillas para conciliar deporte y solidaridad!
L’événement Randonnée solidaire Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2025-09-09 par Montélimar Tourisme Agglomération