Randonnée Solidaire Vouhé 29 juin 2025 09:00

Charente-Maritime

Randonnée Solidaire Place de l’église Vouhé Charente-Maritime

Début : 2025-06-29 09:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

2 parcours de randonnée 6km & 12km

Accueil par les supérettes Api, bouteille d’eau, collation en cours de circuit, apéritif à l’arrivée.

Inscription obligatoire

Place de l’église

Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 05 43 89

English :

2 trails: 6km & 12km

Welcome by Api convenience stores, bottle of water, snack along the way, aperitif at the finish.

Registration required

German :

2 Wanderstrecken: 6km & 12km

Empfang durch die Api-Minimärkte, Wasserflasche, Snacks während der Wanderung, Aperitif am Ziel.

Anmeldung erforderlich

Italiano :

2 percorsi a piedi: 6 km e 12 km

Accoglienza da parte dei supermercati Api, bottiglia d’acqua, spuntino lungo il percorso, aperitivo all’arrivo.

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

2 rutas a pie: 6km & 12km

Acogida por los supermercados Api, botella de agua, tentempié a lo largo del camino, aperitivo a la llegada.

Inscripción obligatoria

L’événement Randonnée Solidaire Vouhé a été mis à jour le 2025-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin