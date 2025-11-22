Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée solidaire VTT et pédestre Valprivas

Randonnée solidaire VTT et pédestre Valprivas samedi 22 novembre 2025.

Randonnée solidaire VTT et pédestre

Maison de la Presle Valprivas Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-11-22 08:30:00
fin : 2025-11-22
Début : 2025-11-22 08:30:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Val ‘anim organise une randonnée solidaire et parcours VTT
Les bénéfices seront reversés à l’association Loire Epilepsie.
Maison de la Presle Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 06 59 62 

English :

Val’anim organizes a solidarity ride and mountain bike course
Profits will be donated to the Loire Epilepsie association.

German :

Val ‘anim organisiert eine solidarische Wanderung und Mountainbike-Strecke
Der Erlös wird an den Verein Loire Epilepsie gespendet.

Italiano :

Val’anim organizza una pedalata di solidarietà e un percorso in mountain bike
Il ricavato sarà devoluto all’associazione Loire Epilepsy.

Espanol :

Val’anim organiza un recorrido solidario en bicicleta de montaña
Los beneficios se donarán a la asociación Loire Epilepsy.

L’événement Randonnée solidaire VTT et pédestre Valprivas a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron