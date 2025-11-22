Randonnée solidaire VTT et pédestre Valprivas
Randonnée solidaire VTT et pédestre Valprivas samedi 22 novembre 2025.
Randonnée solidaire VTT et pédestre
Maison de la Presle Valprivas Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 08:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Val ‘anim organise une randonnée solidaire et parcours VTT
Les bénéfices seront reversés à l’association Loire Epilepsie.
.
Maison de la Presle Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 06 59 62
English :
Val’anim organizes a solidarity ride and mountain bike course
Profits will be donated to the Loire Epilepsie association.
German :
Val ‘anim organisiert eine solidarische Wanderung und Mountainbike-Strecke
Der Erlös wird an den Verein Loire Epilepsie gespendet.
Italiano :
Val’anim organizza una pedalata di solidarietà e un percorso in mountain bike
Il ricavato sarà devoluto all’associazione Loire Epilepsy.
Espanol :
Val’anim organiza un recorrido solidario en bicicleta de montaña
Los beneficios se donarán a la asociación Loire Epilepsy.
L’événement Randonnée solidaire VTT et pédestre Valprivas a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron