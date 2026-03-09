Randonnée Solidarité aux enfants d’Arménie Mairie de Marsanne Marsanne

Randonnée Solidarité aux enfants d’Arménie

Mairie de Marsanne 1 Avenue Albin Davin Marsanne Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Gratuit enfant moins de 12 ans

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

2026-04-12

Venez participer à la randonnée solidaire au profit des enfants Arméniens du village d’Azatamout !

Mairie de Marsanne 1 Avenue Albin Davin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 53 63 02 michelbernadette.porte@orange.fr

English :

Come and take part in the walk in aid of Armenian children in the village of Azatamout!

