Randonnée Solidarité aux enfants d’Arménie Mairie de Marsanne Marsanne
Randonnée Solidarité aux enfants d’Arménie Mairie de Marsanne Marsanne dimanche 12 avril 2026.
Randonnée Solidarité aux enfants d’Arménie
Mairie de Marsanne 1 Avenue Albin Davin Marsanne Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Gratuit enfant moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Venez participer à la randonnée solidaire au profit des enfants Arméniens du village d’Azatamout !
.
Mairie de Marsanne 1 Avenue Albin Davin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 53 63 02 michelbernadette.porte@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the walk in aid of Armenian children in the village of Azatamout!
L’événement Randonnée Solidarité aux enfants d’Arménie Marsanne a été mis à jour le 2026-03-09 par Montélimar Tourisme Agglomération