Randonnée Solidarité aux enfants d’Arménie Mairie de Marsanne Marsanne

Randonnée Solidarité aux enfants d’Arménie

Mairie de Marsanne 1 Avenue Albin Davin Marsanne Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Gratuit enfant moins de 12 ans

Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00

Venez participer à la randonnée solidaire au profit des enfants Arméniens du village d’Azatamout !
Mairie de Marsanne 1 Avenue Albin Davin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 53 63 02  michelbernadette.porte@orange.fr

English :

Come and take part in the walk in aid of Armenian children in the village of Azatamout!

