Randonnée Sortie marche de fin d’année, Parçay-sur-Vienne
Randonnée Sortie marche de fin d’année, Parçay-sur-Vienne samedi 27 décembre 2025.
Randonnée Sortie marche de fin d’année
13 rue du Prieuré Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire
Début : Samedi 2025-12-27
2025-12-27
Circuit de 6 km maximum, pour les enfants et les adultes.
Pot de l’amitié à l’arrivée, offert par la commune de Parçay-sur-Vienne.
Prévoir gilet jaune et lampe.
13 rue du Prieuré Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 74 59 52
English :
Maximum 6 km circuit, for children and adults.
Pot de l’amitié at the finish, hosted by the commune of Parçay-sur-Vienne.
Please bring a yellow vest and torch.
L’événement Randonnée Sortie marche de fin d’année Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-12-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme