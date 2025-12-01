Randonnée Sortie marche de fin d’année

13 rue du Prieuré Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Circuit de 6 km maximum, pour les enfants et les adultes.

Pot de l’amitié à l’arrivée, offert par la commune de Parçay-sur-Vienne.

Prévoir gilet jaune et lampe.

13 rue du Prieuré Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 74 59 52

English :

Maximum 6 km circuit, for children and adults.

Pot de l’amitié at the finish, hosted by the commune of Parçay-sur-Vienne.

Please bring a yellow vest and torch.

L’événement Randonnée Sortie marche de fin d’année Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-12-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme