Randonnée

Salle des fêtes Soumans Creuse

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Randonnée pour la maladie d’alzheimer organisée avec la participation du Comité des Fêtes de Soumans.

Un repas tartiflette, suivre la randonnée à la salle des fêtes.

Les fonds seront reversés à France Alzheimer.

Deux parcours 9km et 15km .

Salle des fêtes Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 41 19 12

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Soumans a été mis à jour le 2026-03-19 par Creuse Confluence Tourisme