Randonnée Soumans
Randonnée Soumans samedi 11 avril 2026.
Randonnée
Salle des fêtes Soumans Creuse
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Randonnée pour la maladie d’alzheimer organisée avec la participation du Comité des Fêtes de Soumans.
Un repas tartiflette, suivre la randonnée à la salle des fêtes.
Les fonds seront reversés à France Alzheimer.
Deux parcours 9km et 15km .
Salle des fêtes Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 41 19 12
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Soumans a été mis à jour le 2026-03-19 par Creuse Confluence Tourisme