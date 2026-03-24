Randonnée Soumans

Randonnée Salle des fêtes Soumans 2026-04-11

Randonnée Soumans samedi 11 avril 2026.

Randonnée

Salle des fêtes Soumans Creuse

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Randonnée pour la maladie d’alzheimer organisée avec la participation du Comité des Fêtes de Soumans.
Un repas tartiflette, suivre la randonnée à la salle des fêtes.
Les fonds seront reversés à France Alzheimer.
Deux parcours 9km et 15km   .

Salle des fêtes Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 41 19 12 

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Soumans a été mis à jour le 2026-03-19 par Creuse Confluence Tourisme

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