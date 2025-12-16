Randonnée soupe aux pois Salle socio-éducative Brouderdorff

Randonnée soupe aux pois

Salle socio-éducative 5 Impasse de la Salle des Fêtes Brouderdorff Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 09:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Avis aux amateurs de marche et de bonne ambiance ! Venez nombreux pour partager un moment convivial lors de cette randonnée de 10 km, suivie de la traditionnelle soupe aux pois (sur réservation). Vin chaud offert tout au long du parcours. Possibilité de prendre le repas à emporter. En cas de mauvais temps, le repas sera maintenu.

Inscriptions via le QR code disponible sur l’affiche ou grâce aux coordonnées indiquées.

On compte sur vous pour faire de cette 17ème édition un beau moment de convivialité au village !Tout public

Salle socio-éducative 5 Impasse de la Salle des Fêtes Brouderdorff 57565 Moselle Grand Est +33 6 74 98 36 29

English :

Calling all walking enthusiasts! Come one, come all to share a convivial moment during this 10 km hike, followed by the traditional pea soup (reservation required). Mulled wine available along the way. Takeaway available. In case of bad weather, the meal will be maintained.

To register, use the QR code on the poster or contact us.

We’re counting on you to make this 17th edition a great moment of conviviality in the village!

L'événement Randonnée soupe aux pois Brouderdorff a été mis à jour le 2025-12-16