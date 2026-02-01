Randonnée sous la Lune avec ADDES à Botmeur.

Botmeur Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

2026-02-28

Randonnée sous la Lune soupe à l’oignon

28 février de 20h00 à 23h00



Les contes traditionnels bretons prennent leur saveur et leur sens quand il sont dits sur les lieux mêmes qui les ont vu naître et se transformer. Et, la nuit, à la lumière des lampes à pétrole, tout peut arriver…

Qui n’a jamais cru apercevoir un korrigan au détour d’un chemin, à la nuit tombée ? Qui n’a jamais espéré vérifier leur existence ? Au moins une fois par mois, quelles que soit le temps, des randonneurs partent à la recherche de ces petits êtres étranges sous la conduite de Youenn ou Ewen.

De fait, ils sont là ! Frouden, leur porte-parole, ronchonne un peu pour la forme mais accepte d’engager la conversation. Très vite, il dévoile de formidables talents de conteur. Une façon originale de faire comprendre aux hommes et femmes de notre temps l’importance du respect de l’environnement.

Par temps clair, depuis les crêtes, le spectacle est inoubliable. Par temps de brume ou de crachin, sur les chemins creux, c’est encore mieux…

Une réconfortante soupe à l’oignon attend les participants à la fin de la marche d’environ 4 km.

11,00€ à 15,00€

Ancienne école de Botmeur

Le Salou

Botmeur, 29690 France

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

