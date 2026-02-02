Randonnée Sous les ailes du vautour fauve Itxassou

Randonnée Sous les ailes du vautour fauve

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Rapace charognard commensale de l’homme, le vautour plane au-dessus de nos têtes loin des tumultes d’ici-bas. Son royaume c’est la montagne et ses falaises abruptes. Il y niche en colonie là où la quiétude règne. Sans le déranger, nous nous rendrons sur un des sites de nidification majeur du Pays Basque. Nous partagerons une multitude d’informations sur la biologie et l’écologie de ce majestueux oiseau parfois craint et pourtant si utile.

Niveau de difficulté facile. Distance 6,6km. Dénivelé 410m. Durée 6h. Age minimum 6 ans.

Covoiturage jusqu’au point de départ.

Prévoir le pique-nique. .

