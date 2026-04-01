Randonnée sous les ailes du vautour fauve Mairie Itxassou Itxassou
Randonnée sous les ailes du vautour fauve Mairie Itxassou Itxassou samedi 18 avril 2026.
Itxassou
Randonnée sous les ailes du vautour fauve
Mairie Itxassou 409 karrika Itxassou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 79 – 79 – 79 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Rapace charognard commensale de l’homme, le vautour fauve plane au-dessus de nos têtes loin des tumultes d’ici-bas. Son royaume c’est la montagne et ses falaises abruptes. Il y niche en colonie là où la quiétude règne. Sans le déranger, nous nous rendrons sur un des sites de nidification majeur du Pays basque. Nous partagerons une multitude d’informations sur la biologie et l’écologie de ce majestueux oiseau parfois craint et pourtant si utile.
Randonnée à la journée. 15 personnes maximum . Dénivelé de 410 m.
Age minimum 6 ans. .
Mairie Itxassou 409 karrika Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Randonnée sous les ailes du vautour fauve
L’événement Randonnée sous les ailes du vautour fauve Itxassou a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque
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