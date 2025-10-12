Randonnée « sous les pommiers » Moyaux

Randonnée « sous les pommiers » Moyaux dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée « sous les pommiers »

Les Bruyères Carré Moyaux Calvados

Début : 2025-10-12 07:30:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

2025-10-12

Venez découvrir le pays d’auge sur une rando qui ne cesse de grandir, organisée par l’ECT Lisieux.

L’accueil est à partir de 7h30 au lieu dit « Les Bruyères Carré », les inscriptions sont en ligne

https://www.helloasso.com/associations/ect-lisieux/evenements/randonnee-sous-les-pommiers-2025

La Rando Sous les Pommiers revient cette année pour votre plus grand plaisir, on a encore réussi à se remotiver pour la remettre au calendrier !!

-Des circuits VTT avec plusieurs distances 15, 25, 38, 48 km

-Des parcours de marche pour tous niveaux 6, 11, 12, 14, 18 km

Tous de nouveau renouvelés avec des petites parties privées et quelques singles.

– Des ravitaillements au minimum aussi gourmands

-Une surprise pour les 400 premiers inscrits .

Les Bruyères Carré Moyaux 14590 Calvados Normandie +33 6 86 11 51 86

English : Randonnée « sous les pommiers »

Come and discover the Pays d’Auge on an ever-growing trail organized by ECT Lisieux.

Meeting point from 7.30 a.m. at « Les Bruyères Carré »

German : Randonnée « sous les pommiers »

Entdecken Sie das Pays d’Auge auf einer immer größer werdenden Wanderung, die von der ECT Lisieux organisiert wird.

Der Empfang ist ab 7.30 Uhr am Ort « Les Bruyères Carré »

Italiano :

Venite a scoprire il Pays d’Auge su un percorso in continua crescita, organizzato dall’ECT di Lisieux.

Ritrovo dalle 7.30 presso « Les Bruyères Carré »

Espanol :

Venga a descubrir el Pays d’Auge en un sendero en constante crecimiento, organizado por la ECT Lisieux.

Punto de encuentro a partir de las 7.30 h en « Les Bruyères Carré »

