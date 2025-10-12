Randonnée « sous les pommiers » Moyaux
Randonnée « sous les pommiers » Moyaux dimanche 12 octobre 2025.
Randonnée « sous les pommiers »
Les Bruyères Carré Moyaux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 07:30:00
fin : 2025-10-12 12:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Venez découvrir le pays d’auge sur une rando qui ne cesse de grandir, organisée par l’ECT Lisieux.
L’accueil est à partir de 7h30 au lieu dit « Les Bruyères Carré »
Venez découvrir le pays d’auge sur une rando qui ne cesse de grandir, organisée par l’ECT Lisieux.
L’accueil est à partir de 7h30 au lieu dit « Les Bruyères Carré », les inscriptions sont en ligne
https://www.helloasso.com/associations/ect-lisieux/evenements/randonnee-sous-les-pommiers-2025
La Rando Sous les Pommiers revient cette année pour votre plus grand plaisir, on a encore réussi à se remotiver pour la remettre au calendrier !!
-Des circuits VTT avec plusieurs distances 15, 25, 38, 48 km
-Des parcours de marche pour tous niveaux 6, 11, 12, 14, 18 km
Tous de nouveau renouvelés avec des petites parties privées et quelques singles.
– Des ravitaillements au minimum aussi gourmands
-Une surprise pour les 400 premiers inscrits .
Les Bruyères Carré Moyaux 14590 Calvados Normandie +33 6 86 11 51 86
English : Randonnée « sous les pommiers »
Come and discover the Pays d’Auge on an ever-growing trail organized by ECT Lisieux.
Meeting point from 7.30 a.m. at « Les Bruyères Carré »
German : Randonnée « sous les pommiers »
Entdecken Sie das Pays d’Auge auf einer immer größer werdenden Wanderung, die von der ECT Lisieux organisiert wird.
Der Empfang ist ab 7.30 Uhr am Ort « Les Bruyères Carré »
Italiano :
Venite a scoprire il Pays d’Auge su un percorso in continua crescita, organizzato dall’ECT di Lisieux.
Ritrovo dalle 7.30 presso « Les Bruyères Carré »
Espanol :
Venga a descubrir el Pays d’Auge en un sendero en constante crecimiento, organizado por la ECT Lisieux.
Punto de encuentro a partir de las 7.30 h en « Les Bruyères Carré »
L’événement Randonnée « sous les pommiers » Moyaux a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme