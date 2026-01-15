Randonnée spectacle de printemps

1 Rue de la Croix Rouge Louans Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Nous partirons de l’école à 9h30 pour rejoindre le Gros Chêne où nous attendra le spectacle Garance en robe des champs , par la compagnie des Sans Lacets. Puis nous retournerons au point de départ où nous pourrons nous restaurer autour de fouées et d’une buvette.

L’APE de Louans vous invite à sa traditionnelle randonnée/spectacle dans les bois, dimanche 26 avril 2026, à partir de 9h30.

Nous partirons de l’école pour rejoindre le Gros Chêne où nous attendra le spectacle Garance en robe des champs , par la compagnie des Sans Lacets.

Puis nous retournerons au point de départ où nous pourrons nous restaurer autour de fouées et d’une buvette.

Possibilité de rejoindre le spectacle directement au gros chêne (Chêne des Ajoncs) pour les personnes ne voulant pas faire la randonnée. .

1 Rue de la Croix Rouge Louans 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 94 93 80 apelouans@hotmail.com

English :

We’ll leave the school at 9.30 a.m. for the Gros Chêne, where the show Garance en robe des champs , by the Sans Lacets company, awaits us. We’ll then return to the starting point, where we’ll be able to enjoy fouées and a refreshment bar.

L’événement Randonnée spectacle de printemps Louans a été mis à jour le 2026-01-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire