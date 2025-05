Randonnée, Spring Institute, 3ème édition – Le Falgoux, 11 mai 2025 15:00, Le Falgoux.

Cantal

Randonnée, Spring Institute, 3ème édition Place de l'église Le Falgoux Cantal

2025-05-11 15:00:00

2025-05-11

2025-05-11

Rencontres internationales sur les thèmes de l’espace, des écosystèmes et de l’art… Chercheurs et bénévoles de l’association Spring se retrouvent pour partager entre eux et avec le grand public les progrès réalisés dans l’année.

Place de l’église

Le Falgoux 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes contact@thespringinstitute.com

English :

International meetings on the themes of space, ecosystems and art… Researchers and volunteers from the Spring association get together to share the year’s progress with each other and the general public.

German :

Internationale Treffen zu den Themen Weltraum, Ökosysteme und Kunst… Forscher und Freiwillige der Spring Association treffen sich, um sich untereinander und mit der Öffentlichkeit über die im Laufe des Jahres erzielten Fortschritte auszutauschen.

Italiano :

Incontri internazionali sui temi dello spazio, degli ecosistemi e dell’arte… Ricercatori e volontari dell’associazione Spring si riuniscono per condividere i progressi dell’anno tra loro e con il pubblico.

Espanol :

Encuentros internacionales sobre los temas del espacio, los ecosistemas y el arte… Investigadores y voluntarios de la asociación Spring se reúnen para compartir entre ellos y con el público en general los avances del año.

