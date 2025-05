Randonnée suivie d’un repas – rue du pont renard Aboncourt-Gesincourt, 31 mai 2025 17:30, Aboncourt-Gesincourt.

Haute-Saône

Randonnée suivie d'un repas – Aboncourt-Gesincourt

Début : 2025-05-31 17:30:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

L’association Animation et Loisir à Aboncourt et Gésincourt vous invite à une randonnée suivie d’un repas Franc-Comtois.

Randonnée accessible de 7km. Le départ est donné à la salle des fêtes à 17h30.

Tarifs 18€ par personne, 7€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 7 ans. Les prix incluent le repas et la boisson. .

Salle polyvalente, rue du pont renard

Aboncourt-Gesincourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 29 00 49 jean-mariecamuset@orange.fr

