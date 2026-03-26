Randonnée sur estran rocheux À l’assaut des rochers ! Saint-Pierre-d’Oléron

Randonnée sur estran rocheux À l’assaut des rochers ! Saint-Pierre-d’Oléron lundi 6 avril 2026.

Randonnée sur estran rocheux À l’assaut des rochers !

Côte Ouest Lieu précis communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-06
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-04-06

Surprises de “casses en casses” à marée basse ! Sur réservation.
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Côte Ouest Lieu précis communiqué à la réservation Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48  sitedefortroyer@gmail.com

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English : Hiking on rocky foreshore: A rocky assault!

Surprises from break to break? at low tide! Reservations required.

L’événement Randonnée sur estran rocheux À l’assaut des rochers ! Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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