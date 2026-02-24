Randonnée sur la crête de la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

Randonnée sur la crête de la Dune du Pilat

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Redécouvrez la Dune et son paysage, en parcourant sa crête entre océan et forêt !

Une balade sportive, qui dévoile les reliefs, les formes et les lumières de la Dune tout en observant les traces du passé et ses hôtes discrets.

Bonne condition physique requise, à partir de 10 ans.

En famille, entre amis ou seul.e, découvrez l’histoire, la faune, la flore et la gestion du Grand Site de la Dune du Pilat. Gratuit, sur réservation auprès de l’équipe médiation 06.32.01.45.51 ou mediation@ladunedupilat.com .

